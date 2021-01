Mundo Pandemia e alinhamento com Trump desgastaram relação Brasil-China em 2020 O momento político atual parece pior inclusive que o do início do mandato de Bolsonaro, quando Pequim olhava para o presidente recém-eleito com desconfiança diante da visita que ele fizera a Taiwan

Quando o líder chinês Xi Jinping deixou Brasília depois da cúpula do Brics, em novembro do ano passado, havia a expectativa entre diplomatas no Itamaraty de que os episódios mais turbulentos na relação entre o governo Jair Bolsonaro e a China tivessem ficado para trás. Bolsonaro havia voltado recentemente do país asiático com promessas de investimentos bilionários em inf...