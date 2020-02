Mundo Paciente toca violino durante cirurgia cerebral A abordagem ocorreu para evitar danos a partes sensíveis do cérebro, como as envolvidas em movimentos delicados de mão e coordenação, essenciais para se tocar o instrumento

Uma paciente do Hospital King's College, em Londres, tocou violino enquanto foi submetida a uma cirurgia para remoção de um tumor no cérebro, informou a instituição nesta semana. A abordagem ocorreu para evitar danos a partes sensíveis do cérebro, como as envolvidas em movimentos delicados de mão e coordenação, essenciais para se tocar o instrumento. Dagmar Turner...