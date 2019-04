Mundo 'Ou saímos da UE com um acordo ou não saímos mais', diz Theresa May "A escolha que está à nossa frente é sair da UE com um acordo ou não sair mais", trouxe um trecho do pronunciamento divulgado já à noite no país

Em um vídeo de pouco mais de dois minutos gravado em Downing Street, endereço oficial do governo britânico, a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, fez um apelo para que os parlamentares aprovem o acordo de retirada do país da União Europeia (UE), o chamado Brexit."A escolha que está à nossa frente é sair da UE com um acordo ou não sair mais", trouxe u...