Mundo Otan suspende atividades de treinamento militar no Iraque após morte de general Por temor de possíveis represálias, a coalizão internacional antijihadista liderada pelos Estados Unidos também reduziu suas operações

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) suspendeu neste sábado, 4, operações de treinamento das forças de segurança no Iraque após a morte do general iraniano Qassim Suleimani em ação dos EUA no país. De acordo com o porta-voz da Otan, Dylan White, a missão continua, apesar da suspensão das atividades. A missão, ativa desde 2018, conta com centenas de sol...