Mundo Oposição em Israel confirma pacto por novo governo, e era Netanyahu fica por um fio Os confrontos terminaram com um cessar-fogo após 11 dias e mais de 240 mortos

A menos de 1 hora do fim do prazo para confirmar a existência de um acordo para formar governo em Israel, a oposição enfim conseguiu montar uma coalizão. Às 23h26 desta quarta (2), no horário local, o líder do bloco, Yair Lapid, anunciou a conclusão do pacto com os últimos três partidos, conquistando apoio suficiente para indicar um premiê e, assim, tirar Binyamin Netanyahu d...