Oposição do Paraguai se divide, e indefinição paira sobre afastamento de presidente

Enquanto manifestantes em Assunção preparam novos protestos para a tarde desta terça-feira (9) em favor da renúncia do presidente Mario Abdo Benítez, nos corredores do Congresso paraguaio a possibilidade de um julgamento político encontra obstáculos. O Partido Liberal Radical Autêntico (PLRA), liderado por Efraín Alegre, entrou com um pedido para a abertura de deb...