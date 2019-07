Mundo Operação liberta 25 pessoas de cativeiro no México Incidente teria sido causado pela briga entre dois sócios de um estabelecimento comercial

Uma megaoperação com Exército, Marinha, Polícia Federal e a Guarda Nacional mexicana resgatou nesta quarta-feira, 3, 25 pessoas que eram mantidas em cativeiro desde a terça-feira (2) na zona urbana de Cancún, na região do Caribe. O incidente teria sido causado pela briga entre dois sócios de um estabelecimento comercial, segundo apontam as primeiras investigações. O grupo ...