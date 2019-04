Mundo Operação contra suspeitos de atentados no Sri Lanka deixa 15 mortos Quando militares e policiais se preparavam para invadir o esconderijo, em uma casa no Leste do país, três homens-bomba detonaram explosivos

Pelo menos 15 pessoas morreram na madrugada de hoje (27) durante uma operação das forças de segurança do Sri Lanka contra um esconderijo do grupo jihadista suspeito de cometer uma série de atentados na Páscoa. Quando militares e policiais se preparavam para invadir o esconderijo, em uma casa no Leste do país, três homens-bomba detonaram explosivos. Entre os mortos...