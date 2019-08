Mundo Onda de piscina se transformam em ‘tsunami’ e deixa mais de 40 pessoas feridas; veja 🎥 Caso ocorreu na China e foi registrado em vídeo compartilhado nas redes sociais

Uma máquina geradora de ondas em um parque aquático no norte da Chinasaiu do controle no último domingo, 28, iniciando um 'tsunami' que deixou ao menos 44 pessoas feridas, de acordo com a agência AP. Os policiais que estiveram no Parque Aquático Shuiuyun disseram que houve um mal funcionamento na máquina de ondas, e que o trabalhador que a estava operando não es...