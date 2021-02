Mundo Onda de frio nos EUA pressiona petróleo e política de preços da Petrobras Com escalada das cotações internacionais, mercado espera novos reajustes dos combustíveis

A histórica onda de frio no estado americano do Texas já se reflete nas cotações internacionais do petróleo e amplia a pressão sobre a política de preços dos combustíveis da Petrobras. Nesta quarta (17), as duas principais cotações fecharam em alta de cerca de US$ 1 (R$ 5,40) por barril. A escalada ocorre em um momento de alta nos preços internos, que ge...