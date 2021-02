Mundo Onda de frio deixa ao menos 20 mortos e 5 milhões sem energia nos EUA Tempestades de neve atingiram até mesmo alguns estados que estão pouco acostumados com tanto frio, como o Texas

A queda das temperaturas na região central e Sul dos Estados Unidos deixou dezenas de mortos e mais de 5 milhões de pessoas sem luz devido à sobrecarga da rede elétrica, de acordo com as autoridades locais. Tempestades de neve atingiram até mesmo alguns estados que estão pouco acostumados com tanto frio, como o Texas. De acordo com o jornal The New York Times,...