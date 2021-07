Mundo OMS pede mais cooperação da China com dados sobre origem da pandemia Em entrevista coletiva, diretor-geral da OMS pede mais transparência ao país asiático; afirma enfrentar problemas com divulgação de dados brutos

O diretor-geral da OMS (Organização Mundial da Saúde) Tedros Adhanom Ghebreyesus afirmou nesta quinta-feira (15) que a China deve cooperar mais com as investigações acerca das origens da pandemia. “Estamos pedindo que a China seja mais transparente, aberta e coopere com os dados brutos de informações que solicitamos nos primeiros dias da pandemia”, disse ...