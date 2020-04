Mundo OMS pede cautela no relaxamento de isolamento social Tedros Adhanom, diretor da Organização, disse que medidas devem ser escalonadas

Durante vídeoconferência com os ministros da Saúde do G20, grupo das 20 maiores economias do planeta, realizada nesta manhã, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, pediu cautela aos países-membros nas decisões de relaxar as medidas de quarentena e isolamento social e pleiteou ajuda para países mais pobres, onde a doença começo...