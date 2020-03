A Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou nesta terça-feira, 24, ver potencial para que os Estados Unidos se tornem o novo epicentro do coronavírus no mundo. De acordo com a OMS, ao crescimento acelerado do número de casos aponta nesta direção.

De acordo com a porta-voz da organização, Margareth Harris, nas últimas 24 horas, 85% dos novos casos de coronavírus diagnosticados no mundo são provenientes dos Estados Unidos ou da Europa. Deste total, 40% foram registrados nos EUA.

Questionada sobre a possibilidade da foco da pandemia se tornar a América, Harris disse aos repórteres: "Estamos vendo aceleração muito grande nos casos dos EUA. Então, há potencial."

Até segunda-feira, 23, os Estados Unidos tinham registrado 31,5 mil casos de coronavírus. A resposta do país ao aumento no número de casos está sendo feita através de diversas medidas, inclusive quarentena. De acordo com o Secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, o isolamento deve durar de 10 a 12 semanas.

O presidente Donald Trump anunciou na segunda-feira que vai iniciar testes clínicos para um possível tratamento usando uma combinação de antibiótico e remédio para malária. "Os testes clínicos em Nova York vão começar com drogas já existente que podem provar ser eficazes contra o vírus", declarou Trump.