Mundo OMS alerta sobre possível 3ª onda de Covid na Europa Especialista comparou medidas dos europeus com a dos asiáticos

A Organização Mundial da Saúde (OMS) informou neste sábado (21) que a Europa provavelmente enfrentará uma terceira onda da pandemia do novo coronavírus Sars-CoV-2 no início de 2021, se não seguir as medidas de proteção corretamente. O alerta foi feito pelo enviado especial da OMS, David Nabarro, em entrevista ao jornal suíço Solothurner Zeitung. Segundo o especiali...