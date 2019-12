Mundo Oito pessoas são condenadas pelo assassinato de Khashoggi; cinco delas, à morte O jornalista, crítico ao regime saudita e colaborador do jornal "The Washington Post", desapareceu em 2 de outubro do ano passado, após entrar no consulado saudita na capital da Turquia

Cinco pessoas foram condenadas à morte e outras três a uma pena de 24 anos de prisão na Arábia Saudita pelo assassinato do jornalista Jamal Khashoggi, ocorrido no consulado saudita de Istambul em 2018. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (23) pela Promotoria de Riad. Khashoggi, um jornalista crítico ao regime saudita e colaborador do jornal "The Washin...