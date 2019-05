Mundo Objeto voador suspeito é visto nas proximidades do Palácio Imperial, em Tóquio Polícia acredita que pode se tratar de um drone. É proibido o uso de aparelhos do gênero na região

Um objeto voador suspeito foi visto no céu, nas proximidades do Palácio Imperial, em Tóquio, na noite de segunda-feira (6). Houve aparições similares na semana passada. Segundo a polícia, o objeto pode ser um drone, mesmo que seja considerado ilegal operar aparelhos do gênero na região. Policiais avistaram o objeto voador enquanto patrulhavam um parque no distri...