Mundo Obama, Bush e Clinton se oferecem para tomar vacina contra Covid-19 e provar que ela é segura Os EUA tiveram 2.804 mortes em decorrência da Covid-19 nesta quarta-feira (2), batendo o recorde de óbitos em um único dia e superando os piores números registrados desde o início da pandemia.

Com exceção de Donald Trump, os três últimos ex-presidentes dos Estados Unidos, Barack Obama, George W. Bush e Bill Clinton, anunciaram que estão dispostos a serem vacinados contra a Covid-19 publicamente para promover a confiança no imunizante, assim que ele estiver disponível e for considerado seguro pelo FDA, órgão americano responsável pela regulação de m...