Mundo Nuvem de gafanhotos volta a preocupar agricultores brasileiros Por enquanto, nuvem está estável, em Corrientes, na Argentina

A nuvem de gafanhotos que está na Argentina volta a preocupar agricultores no sul do Brasil. Com as temperaturas mais altas, a expectativa é de que ela possa chegar ao Rio Grande do Sul até a próxima quarta-feira (22). A previsão foi feita na tarde deste sábado (19) pelo chefe da Divisão de Defesa Sanitária Vegetal da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Dese...