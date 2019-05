Mundo Novos protestos convocados por Guaidó na Venezuela têm baixa participação Pelo segundo sábado consecutivo as manifestações convocadas pelo autoproclamado presidente interino para pressionar o chavismo estiveram esvaziadas

Pelo segundo sábado consecutivo as manifestações convocadas pelo autoproclamado presidente interino, Juan Guaidó, para pressionar o chavismo estiveram esvaziadas e com baixa participação. Desde abril Guaidó tenta, sem sucesso, conseguir a adesão de militares ainda leais ao presidente Nicolás Maduro, mas a participação popular nas marchas c...