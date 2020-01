Mundo Novo vídeo mostra que dois mísseis iranianos atingiram avião ucraniano O Irã anunciou, nesta terça-feira que "alguns indivíduos" envolvidos na queda do avião ucraniano, que matou 176 pessoas no dia 8 de janeiro, foram presos

Novas imagens de câmeras de segurança mostram dois mísseis iranianos, disparados com 30 segundos de distância, atingindo o avião comercial ucraniano que caiu logo após a decolagem em Teerã no dia 8 de janeiro. As informações são do jornal The New York Times. Os mísseis foram lançados de uma instalação militar iraniana a 13 quilômetros do avi...