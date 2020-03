O número de infectados pelo novo coronavírus em todo o mundo já passa de 500 mil. A contagem rompeu a barreira do meio milhão na tarde desta quinta-feira (26), segundo dados atualizados em tempo real pela Universidade Johns Hopkins, dos Estados Unidos. São 22.993 vítimas fatais da covid-19 entre 510.108 pacientes, com uma taxa de letalidade global de 4,5%.



A China ainda é o país com maior número de casos, com 81.782, mas deve ser ultrapassada a qualquer momento pela Itália (80.539), que já está no topo da lista de mortes - 8.165. Enquanto os asiáticos passam por grande desaceleração no número de novos pacientes, os europeus vivem situação preocupante. Quarta com mais casos (56.197), a Espanha é a segunda no número de óbitos, com 4.145.



O cenário também é bastante grave nos Estados Unidos, onde houve uma escalada considerável do coronavírus na última semana. Os casos já totalizam 75.233, e o número de mortes passou de mil nesta quinta. O epicentro do surto americano está em Nova York, que já teve 280 vítimas fatais.



Apenas 22 países em todo o planeta ainda não confirmaram nenhum caso da covid-19, mas é provável que haja subnotificação em grande parte do grupo. Dez dos países estão na Oceania, seguida por África (oito) e Ásia (quatro). Todas as nações da América e da Europa já foram afetadas pela doença.