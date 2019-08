Mundo Novo ataque nos EUA deixa 9 mortos e 16 feridos em Ohio; horas antes, homem assassinou 20 no Texas O autor dos disparos também está morto, segundo a polícia. É o segundo ataque em massa nos EUA em menos de 24 horas

Ao menos 9 pessoas morreram e 16 ficaram feridas em um ataque a tiros que ocorreu próximo ao centro de Dayton, em Ohio, neste domingo, 4. É o segundo ataque em massa nos Estados Unidos em menos de 24 horas. Segundo a Polícia, o autor dos disparos também está morto. #BREAKING: Just getting on scene...