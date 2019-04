Mundo Nova lei de direito autoral põe em risco divulgação de memes na internet Medida foi aprovada no fim de março e pode limitar liberdade de expressão

A nova legislação de direitos autorais aprovada na Europa determina que as plataformas criem filtros mais severos para upload de conteúdo, o que pode significar, entre outras coisas, uma barreira ao compartilhamento de memes. A medida vem sendo criticada por diversas entidades que temem a censura no ambiente digital. A Associação Portuguesa para a Defesa do Consum...