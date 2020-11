Mundo Nova crise de Eduardo Bolsonaro com a China ameaça superávit recorde com Pequim O filho 03 do presidente achou por bem dizer, numa postagem de rede social, que a China quer usar sua liderança tecnologia 5G para espionar países e tolher liberdades mundo afora

