Mundo Nos EUA, medo da variante delta reaquece vacinação Dados do governo americano mostram que a média de pessoas vacinadas por dia no país aumentou quase 70% nas últimas semanas, com picos que não eram vistos desde o início de julho

O medo da variante delta, cepa mais contagiosa do coronavírus, reaqueceu a vacinação nos EUA, que havia perdido tração desde meados de abril e se tornado símbolo de alerta para autoridades de saúde no país e no mundo. Dados do governo americano mostram que a média de pessoas vacinadas por dia no país aumentou quase 70% nas últimas semanas, com picos que não eram v...