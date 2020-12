Mundo Nos EUA, democratas atacam Bolsonaro e pedem proteção a Talíria Petrone Movimento antecipa as pressões sobre o presidente eleito dos EUA, Joe Biden, para que endureça a retórica contra o presidente brasileiro.

Um grupo de 22 deputados do Partido Democrata americano divulga nesta quarta-feira (2) uma carta de solidariedade a Talíria Petrone, deputada federal (PSOL-RJ), com críticas às políticas "antidemocráticas e xenófobas" do presidente brasileiro, Jair Bolsonaro (sem partido). A carta antecipa as pressões sobre o presidente eleito dos EUA, Joe Biden, para que endure...