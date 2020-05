Mundo Nos EUA, 11 mil pessoas rastreiam por telefone contaminados pelo coronavírus Estima-se que país precise de 100 mil a 300 mil trabalhadores para a função, na tentativa de encontrar os doentes e alertar para o risco de novas infecções

Quando Jessica Jaramillo telefona a uma pessoa para conversar sobre o novo coronavírus, em geral começa mais ou menos assim: “Olá, meu nome é Jessica. Estou chamando em nome do Departamento de Saúde Pública de San Francisco. Faço parte de uma equipe de pessoas que se dedicam ao rastreamento de contatos e o nosso trabalho consiste em falar com as que estiveram muito p...