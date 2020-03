Mundo Noruega está ‘de saco cheio’, diz embaixador alemão sobre Fundo Amazônia A Noruega, que é parceira da Alemanha no Fundo Amazônia, responde por 90% do aporte de R$ 1,5 bilhão à espera de destinação pelo Ministério do Meio Ambiente há mais de um ano

Embaixador da Alemanha no Brasil há 3 anos e meio, o diplomata Georg Witschel mostra desenvoltura no português coloquial ao comentar as conversações com o governo brasileiro sobre o Fundo Amazônia, das quais participa. “Tenho a impressão de que, sobretudo, a Noruega está de saco cheio”, afirmou durante uma mesa-redonda sobre economia e meio ambiente realizada no C...