Mundo Nobel de Química 2019 vai para desenvolvimento de baterias usadas em celulares e carros elétricos John Goodenough, M. Stanley Whittingham e Akira Yoshino foram laureados por pesquisas com o lítio; aos 97 anos, Goodenough se tornou a pessoa mais velha premiada com o Nobel

Os pesquisadores John Goodenough, da Universidade do Texas, M. Stanley Whittingham, da Universidade de Binghamton, ambas nos Estados Unidos, e Akira Yoshino, da Universidade Meijo, no Japão, foram laureados nesta quarta-feira, 8, com o Prêmio Nobel de Química 2019 pelo desenvolvimento de baterias de lítio. O trio criou "mundo recarregável", nas palavras do comitê do P...