Mundo No Reino Unido, não se sabe ainda o papel da 'primeira-namorada' Segundo imprensa, assessores de Boris Johnson ainda se dividem sobre como lidar com seu relacionamento com Carry Symonds, 24 anos mais nova

Enquanto Boris Johnson assumia o cargo de primeiro-ministro britânico nesta quarta-feira, 24, cresciam as especulações sobre o papel que terá no governo sua mais nova namorada, Carry Symonds, de 31 anos. Casado duas vezes, Johnson, de 55 anos, mantém um relacionamento com a ex-diretora de comunicações de seu partido, o Conservador. Carry trabalhou anteriormente na campanha d...