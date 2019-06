Mundo No Japão, Bolsonaro faz caminhada fora da agenda e vai a churrascaria brasileira Sem compromissos oficiais no primeiro dia no Japão, onde participará do encontro do G-20, o presidente Jair Bolsonaro saiu para uma caminhada ao redor do hotel onde está hospedado e escolheu uma churrascaria brasileira para o jantar

Sem compromissos oficiais no primeiro dia no Japão, onde participará do encontro do G-20, o presidente Jair Bolsonaro saiu nesta quinta-feira, 27, para uma caminhada ao redor do hotel onde está hospedado e escolheu uma churrascaria brasileira para ter seu jantar. O presidente chegou por volta das 15h (no horário local) ao hotel St. Régis, onde está hospedado (3h no horá...