Mundo No G20, Putin critica ideias liberais Putin observou que acredita que é necessário "virar a página" nas relações com os EUA, que, para ele, mergulharam no nível mais baixo desde a Guerra Fria

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, lançou um novo ataque contra o liberalismo ocidental neste sábado, ao dizer que políticas como a acolhida de imigrantes prejudicam interesses das pessoas. Após a cúpula do G20 em Osaka, no Japão, Putin disse que a vitória do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na eleição presidencial de 2016, e a queda da popularidade d...