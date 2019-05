Mundo Nigéria liberta crianças usadas como soldados Elas integravam uma milícia apoiada pelo governo do país para combater os insurgentes do Boko Haram

Quase 900 crianças-soldado, que integravam uma milícia apoiada pelo governo da Nigéria para combater os insurgentes do Boko Haram, foram desmobilizadas ontem. Segundo a ONU, o grupo de 894 menores, que incluía 106 meninas, integrava a Força Operacional Civil Conjunta (CJTF, na sigla em inglês), criado em 2013 para proteger as comunidades dos ataques do grupo extremista e...