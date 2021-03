Mundo Netanyahu disse a Ernesto que sucesso de vacina em Israel ocorreu por aposta antecipada na Pfizer O premiê afirmou que a decisão de assegurar doses da farmacêutica foi tomada após avaliação de comitês científicos, que consideraram a vacina promissora; a estratégia contrasta com a do governo Bolsonaro, que recusou ofertas da Pfizer feitas em 2020

O primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, afirmou a uma comitiva brasileira que o sucesso da vacinação no país ocorreu por uma aposta antecipada na farmacêutica Pfizer. Netanyahu recebeu, na segunda-feira (8) em Jerusalém, o chanceler Ernesto Araújo e o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP). Ambos fizeram parte de uma missão do governo Bolsonaro a Israel para c...