Mundo Negociação comercial com a China está avançando rápido, diz Trump O presidente dos Estados Unidos afirmou que as negociações comerciais com a China "estão avançando bem rápido", mas não se comprometeu sobre o sucesso da iniciativa

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira que as negociações comerciais com a China "estão avançando bem rápido", mas não se comprometeu sobre o sucesso da iniciativa. "Vamos ver", comentou durante entrevista coletiva na Casa Branca, voltando a dizer que Pequim estaria mais interessada no acordo do que os americanos. Trump falou durant...