Mundo Negócios com iranianos têm sido favoráveis ao País

A indústria de exportação de ureia no Irã acabou sofrendo colateralmente o efeito das sanções americanas, que tinham como alvo principal a exportação de petróleo. Na Ásia, o mercado de ureia encolheu, com a Índia deixando de comprar o fertilizante dos iranianos graças à pressão americana.Em 2018 o Irã vendeu 4,2 milhões de toneladas do produto mundialmente, uma alta ...