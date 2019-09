Mundo Navio com 4 mil Kia e Hyundai vira nos Estados Unidos Golden Ray vinha da Coreia do Sul e levava carros para o Oriente Médio. Navio tinha 24 tripulantes e todos foram resgatados

Um navio com cerca de 4 mil carros novos tombou e pegou fogo próximo à ilha de St. Simons, na costa do estado americano da Georgia, na madrugada de domingo (08). A embarcação, de 200 metros de comprimento, levava modelos da Kia e Hyundai em direção ao Oriente Médio. Todos os 24 tripulantes foram resgatados. As causas do tombamento do navio ainda não foram esclar...