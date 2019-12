Mundo Navio brasileiro ajuda a buscar avião chileno que desapareceu

O navio polar brasileiro Almirante Maximiliano deve chegar ao possível local da queda do Hércules C-130 da Força Aérea chilena na manhã de hoje. O avião desapareceu com 38 pessoas a bordo, em trecho de mar entre o extremo sul da América Latina e a Antártida, desde a madrugada de terça-feira, 10. Para auxiliar as ações de busca, a Marinha do Brasil informou que vai usar in...