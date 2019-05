Mundo Nasce o filho de Meghan Markle e do príncipe Harry O menino é o sétimo na linhagem para o trono

O primeiro filho da duquesa de Sussex Meghan Markle e do príncipe Harry nasceu nesta segunda-feira (06). A informação foi divulgada no perfil oficial do Instagram do casal. A criança é um menino e tanto a mãe quanto o bebê estão bem. O marido de Meghan e a mãe dela, Doria Ragland, estiveram todo o tempo ao seu lado. Cerca de 20 médicos acompanharam a gravidez da duq...