Mundo NASA abrirá a Estação Espacial Internacional para turistas em 2020 Nasa anunciou que, pela primeira vez, está permitindo que os cidadãos visitem o único local onde existem atualmente pessoas vivendo fora do planeta

Tornar-se um astronauta da Nasa é muito mais difícil do que entrar em Harvard - entre as milhares de pessoas com esperança de passear pelo espaço que se candidatam, a Nasa aceita apenas uns poucos. Mas agora pessoas comuns - pelo menos, pessoas comuns com dezenas de milhões de dólares para gastar - podem comprar uma viagem para entrar em órbita. A Nasa anunci...