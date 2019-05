Mundo Naruhito assume como novo imperador do Japão A cerimônia solene de ascensão ao Trono do Crisântemo ocorreu de maneira reservada no Palácio Imperial, em Tóquio

O príncipe Naruhito assumiu oficialmente hoje (1) como novo imperador do Japão, após seu pai, Akihito, abdicar. "Ao ascender ao trono, juro que terei em profunda consideração o curso seguido por Sua Majestade o imperador emérito (Akihito)", disse Naruhito, que se comprometeu "agir de acordo com a Constituição". A cerimônia solene de ascensão ao Trono do Crisânte...