Mundo Número de mortos por terremoto no Haiti sobe para 724; equipes buscam sobreviventes Um dia após a tragédia, o governo haitiano está em alerta para os possíveis impactos da tempestade tropical Grace, prevista para chegar ao país caribenho no início da semana

O número de mortos em decorrência do terremoto que atingiu o Haiti na manhã deste sábado (14) subiu para 724, afirmou a Direção Geral de Proteção Civil. Até então, as autoridades calculavam 304 vítimas e 1.800 feridos. Um dia após a tragédia, o governo haitiano está em alerta para os possíveis impactos da tempestade tropical Grace, prevista para chegar ao país c...