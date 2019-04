Mundo Número de mortos em ataques no Sri Lanka chega a 310 Grupo islamita estaria por trás das explosões, mas autoridades investigam possível participação de grupos terroristas estrangeiros

O número de mortos por causa dos ataques a bomba no Sri Lanka no Domingo de Páscoa subiu para 310, segundo informações da polícia local. Já a quantidade de presos por suspeita de participação nos atentados aumentou para 40 depois de o governo ter decretado estado de emergência em todo o país. De acordo com a polícia, entre os presos estaria um suspeito de ter diri...