Mundo Número de mortos em ataque a tiros no Texas sobe para 22 Ainda não foram divulgadas as identidades das vítimas do ataque cometido por Patrick Crusius, de 21 anos, um supremacista branco que foi detido pelas autoridades

O número de mortos em um ataque com arma de fogo na cidade de El Paso, no Texas, subiu para 22 neste segunda-feira, 5, depois que dois feridos morreram em um hospital da cidade, informou a polícia. "Pouco depois das 10 horas (13 horas de Brasília) morreu outra vítima. O total agora é de 22 mortos", escreveu no Twitter a polícia texana. A mensagem foi publicada horas ...