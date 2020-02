Mundo Número de mortes por coronavírus na Itália sobe para 6 A vítima é uma mulher originária de Crema, que estava internada no Hospital Civil de Brescia

As autoridades da Itália confirmaram na manhã desta segunda-feira (24) a sexta morte causada pelo novo coronavírus (Covid-2019) no país. A vítima é uma mulher originária de Crema, na região da Lombardia, que estava internada no Hospital Civil de Brescia desde ontem (23). Apesar de ter apresentado os sintomas da doença e o teste dado positivo, a paciente realizava u...