Pela primeira vez desde o início da disseminação do novo coronavírus (Sars-CoV-2) na Itália, o país registrou uma queda no número de casos ativos no balanço divulgado diariamente pela Defesa Civil.

De acordo com o órgão, a Itália soma nesta segunda-feira (20) 108.237 pessoas atualmente com o Sars-CoV-2, 20 a menos que as 108.257 contabilizadas no último domingo (19).

Os casos ativos descartam pacientes curados e mortos e são um indicador importante para saber se a pandemia está ganhando ou perdendo força. Dos 108.237 ainda infectados, 2.573 estão em terapia intensiva, 80.758 estão em isolamento domiciliar, e 24.906 estão internados fora de UTIs.

O país já acumula 17 dias seguidos de queda na quantidade de pacientes em terapia intensiva, de acordo com a Defesa Civil.

Considerando o total de pessoas já infectadas até o momento, a Itália contabiliza 181.228 casos, o menor crescimento percentual (1,3%) desde o início da crise sanitária e o menor em termos absolutos (2.256 contágios) desde 10 de março, quando o país inteiro entrou em quarentena.

Além disso, a Defesa Civil confirmou mais 454 óbitos, 21 a mais que no domingo, totalizando 24.114 vítimas na pandemia. Já o número de curados chegou a 48.877, crescimento de 3,9% em 24 horas.