Mundo Não vim aqui para ser advertido por outros países, diz Bolsonaro rebatendo Merkel Na quarta-feira, a chanceler alemã disse ver com grande preocupação as ações de Bolsonaro sobre o desmatamento no Brasil

Ao desembarcar nesta quinta-feira, 27, em Osaka, no Japão, para o encontro do G-20, o presidente Jair Bolsonaro rebateu a chanceler alemã, Angela Merkel, e disse que o Brasil "tem exemplo para dar para a Alemanha" sobre meio ambiente. Na quarta-feira, Merkel disse ver com grande preocupação as ações de Bolsonaro sobre o desmatamento no País. "O presidente do Brasil q...