Mundo Não restará nada após incêndio em Notre Dame, afirma porta-voz da igreja "Está tudo queimando, não restará nada da estrutura, que data do século XIX de um lado e do XIII do outro", lamentou André Finot

Diante das chamas que consomem a catedral de Notre Dame em Paris , um porta-voz da igreja afirmou nesta segunda-feira que "não restará nada" da sua estrutura interior feita de madeira. Em poucos minutos, as chamas consumiram todo o telhado e a torre do monumento, levando-os abaixo. "Está tudo queimando, não restará nada da estrutura, que data do século X...