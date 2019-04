Mundo Não há informações sobre feridos em Notre-Dame, diz governo Francês Forças de segurança mobilizam-se para debelar fogo que atinge catedral

As forças de segurança de Paris estão mobilizadas para debelar o fogo que atinge a Catedral de Notre-Dame, uma das igrejas mais antigas da França. Veja o momento em que a torre principal desmorona: The moment #NotreDame’s spire fell pic.twitter.com/XUcr6Iob0b — Patrick Galey (@patrickgaley) April 15, 2019 Segundo o Ministério do Interior da França, não há, até o momento, informaçõe...